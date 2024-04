La Soluzione ♚ Ricorre al VAR La definizione e la soluzione di 7 lettere: Ricorre al VAR. ARBITRO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. ricorre al var: Diritto Arbitro – nel diritto, soggetto terzo, facente parte di un arbitrato, incaricato di risolvere una controversia Sport Arbitro – in ambito sportivo, figura neutra volta alla risoluzione imparziale di una controversia tra due parti e alla segnalazione di scorrettezze in gioco

Arbitro – in ambito sportivo, figura neutra volta alla risoluzione imparziale di una controversia tra due parti e alla segnalazione di scorrettezze in gioco

Arbitro – nel calcio

Arbitro – nel football americano

Arbitro – nell'hockey su prato

Arbitro – nella pallacanestro

Arbitro – nella pallavolo, colui che controlla il corretto svolgimento di una partita in accordo con le regole del gioco
Arbitro – nel rugby a 15, colui che controlla il corretto svolgimento di una partita con le regole del gioco

La risposta a Ricorre al VAR

ARBITRO

Lae verificata di 7 lettere per risolvere 'Ricorre al VAR' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.