La definizione e la soluzione di: Da esso pende l ugola. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Significato e Curiosita su : Da esso pende l ugola

Momento in cui la lingua entra in contatto con la struttura. ugola: rigonfiamento che pende dal velo palatino palato: cupola ossea della cavità orale alveoli:... Il palato (lat. palatum) è la parete superiore della cavità orale. È costituito nei 2/3 anteriori dal palato duro e nel terzo posteriore dal palato ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Con esso Teseo si salvò; A esso ricorre il medico per controllare i riflessi; Ad esso si attacca il guinzaglio; In esso vive chi vive di ricordi; pende nella vigna; pende dalla prua; pende fra il sì e il no; pende tra i pampini;

Cerca altre Definizioni