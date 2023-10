Rende lenti i riflessi - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Rende lenti i riflessi. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 7 lettere : TORPORE

Significato/Curiosita : Rende lenti i riflessi

A graffi, riflessi, impurità, polvere ed acqua. nel 1991 essilor conclude un partenariati con ppg, società americana, per offrire le lenti fotocromatiche... Durata inferiore a i 24 ore, come avviene nel "torpore quotidiano". tra gli animali che subiscono torpore quotidiano vi sono uccelli (anche piccoli colibrì... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 5 ottobre 2023

Altre risposte alla domanda : Rende lenti i riflessi : rende; lenti; riflessi; Comprende tessuti pettinati e cardati |; Studia le tecniche per rende re insensibili i pazienti; La prende l oratore; Facevano riprende re i sensi; Comprende Scozia Inghilterra e Galles; Comprende tessuti cardati; Studia le tecniche per rende re insensibili i pazienti; Anfibi che si inghiottono malvolenti eri; Abitavano l attuale penisola salenti na; Crepax: creò Valenti na; Si fa volenti eri fra amici; Eccellenti pesci d acqua dolce; scout persona che trova nuovi talenti ing; La moto di Valenti no Rossi; Pesci dai bei riflessi ; Calmo riflessi vo; Lo sono i riflessi che non rispondono; Un periodo di riflessi one appartata; Suffisso per riflessi vi; Effetto di riflessi one; Irriflessi ve nell agire;

Cerca altre Definizioni