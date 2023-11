La definizione e la soluzione di: Un elegante zona di Roma. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato/Curiosita : Un elegante zona di roma

Ventiduesimo e più recente rione di roma, indicato con r. xxii. il toponimo indica anche la zona urbanistica 17a del municipio roma i. a seguito della riorganizzazione... Parioli è il secondo quartiere di Roma, indicato con Q. II. Il toponimo indica anche la zona urbanistica 2B del Municipio Roma II di Roma Capitale. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 16 novembre 2023

