La Soluzione ♚ Signorilmente elegante La definizione e la soluzione di 8 lettere: Signorilmente elegante. DISTINTO Il distinto gentiluomo (The Distinguished Gentleman) è un film commedia del 1992 con protagonista Eddie Murphy. Il film è stato diretto da Jonathan Lynn. Aggettivo Significato e Curiosità su: Il distinto gentiluomo (The Distinguished Gentleman) è un film commedia del 1992 con protagonista Eddie Murphy. Il film è stato diretto da Jonathan Lynn. distinto m sing differente da qualcos'altro dignitoso, che merita rispetto evidente Sostantivo (scuola) un voto alto Voce verbale distinto participio passato di distinguere Sillabazione dis | tìn | to Pronuncia IPA: /dis'tinto/ Etimologia / Derivazione deriva da distinguere Sinonimi caratterizzato, contraddistinto, contrassegnato, differente, differenziato, diversificato,diverso, diviso, marcato, segnato, tipizzato

chiaro, definito, inconfondibile, netto, nitido, preciso, visibile

(di individuo) elegante, fine, gentile, raffinato, signorile

elegante, fine, gentile, raffinato, signorile ( senso figurato ) meritorio, migliore, notevole

meritorio, migliore, notevole separato, riconosciuto

(con la vista) percepito visto,

percepito visto, emerso, eccelso, risaltato

staccato

segnalato, ripartito, classificato Contrari analogo, attaccato, indifferenziato, omogeneo, simile, uguagliato, uguale, uniformato,unito

confuso, sfumato, vago

(di individuo) grossolano, rozzo, villano

grossolano, rozzo, villano ( senso figurato ) mediocre, ordinario

DISTINTO

