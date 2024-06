Su di essa si avvolge il film

: È in grado di generare fulmini del tutto simili a quelli di origine atmosferica, anche se di entità ridotta. È un tipo di trasformatore con nucleo ad aria (talvolta ad olio) che consiste in due o anche tre circuiti elettrici accoppiati in risonanza. La bobina di Tesla è un trasformatore risonante ad alta tensione inventato da Nikola Tesla. Tesla sperimentò una grande varietà di bobine e configurazioni.

Italiano: Sostantivo: bobina ( approfondimento) f sing (pl.: bobine) . (tessile) articolo destinato alla roccatura dei filati. (per estensione) rotolo cilindrico, manicotto su cui viene avvolto qualcosa. (elettrotecnica) conduttore avvolto in forma di spirale o di altra forma per realizzare un'induttanza. (tipografia) rocchetto cilindrico di carta da stampa per rotative. Voce verbale: bobina .