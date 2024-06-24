Città marittima sotto Pescara

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La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Città marittima sotto Pescara' è 'Ortona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: ORTONA

Perché la soluzione è Ortona? Ortona è una città situata sulla costa adriatica, conosciuta per il suo porto e le sue spiagge. La sua posizione strategica la rende un importante centro commerciale e turistico, con un patrimonio storico ricco di testimonianze di antiche civiltà. La città si distingue per il suo centro storico, le mura medievali e il castello aragonese. La presenza di numerosi ristoranti e negozi contribuisce alla vivacità del luogo, rendendola una meta molto apprezzata dai visitatori.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Città marittima sotto Pescara". La risposta di 6 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. L’attenzione dedicata alla verifica rende la risposta utilizzabile senza dubbi nella maggior parte dei contesti enigmistici.

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Città marittima sotto Pescara nei cruciverba: la soluzione di 6 lettere è Ortona

La soluzione associata alla definizione "Città marittima sotto Pescara" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Città marittima sotto Pescara" conferma che la soluzione 'Ortona' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 6 lettere della soluzione Ortona

O Otranto R Roma T Torino O Otranto N Napoli A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Città marittima sotto Pescara" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Ortona' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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