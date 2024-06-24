La città indiana con il mausoleo Taj Mahal

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'La città indiana con il mausoleo Taj Mahal' è 'Agra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: AGRA

Perché la soluzione è Agra? Agra è una città situata nello stato dell'Uttar Pradesh, in India, famosa per il maestoso mausoleo chiamato Taj Mahal. Questo monumento, simbolo dell'amore eterno, attira milioni di visitatori ogni anno grazie alla sua architettura mozzafiato e ai dettagli artistici che lo adornano. Agra, ricca di storia e cultura, ospita anche altri importanti siti storici e musei che testimoniano il suo passato prospero. La città rappresenta un punto di riferimento imprescindibile per chi desidera scoprire il patrimonio dell'India.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "La città indiana con il mausoleo Taj Mahal". La risposta di 4 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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La città indiana con il mausoleo Taj Mahal nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Agra

La soluzione associata alla definizione "La città indiana con il mausoleo Taj Mahal" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "La città indiana con il mausoleo Taj Mahal" conferma che la soluzione 'Agra' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Agra

A Ancona G Genova R Roma A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "La città indiana con il mausoleo Taj Mahal" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Agra' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

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