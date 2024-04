La Soluzione ♚ La dimostra l uomo di polso La definizione e la soluzione di 7 lettere: La dimostra l uomo di polso. ENERGIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. La dimostra l uomo di polso: L'energia √® la grandezza fisica che misura la capacit√† di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato.Il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta tratto dal greco antico ea en√©rgheia, parola gi√† usata da filosofo greco Aristotele, che deriva da e energh√®s (o l'equivalente e energ√≥s), 'che ha forza di fare', che opera', 'attivo'; questi termini derivano dalla composizione della particella en (dentro) con il termine √©rgon, 'vigore fisico', 'opera', 'lavoro'. Aristotele introdusse per√≤ il termine in ambito ... Sostantivo Significato e Curiosit√† su: L'energia √® la grandezza fisica che misura la capacit√† di un corpo o di un sistema fisico di compiere lavoro, a prescindere dal fatto che tale lavoro sia o possa essere effettivamente attuato.Il termine energia deriva dal tardo latino energia, a sua volta tratto dal greco antico ea en√©rgheia, parola gi√† usata da filosofo greco Aristotele, che deriva da e energh√®s (o l'equivalente e energ√≥s), 'che ha forza di fare', che opera', 'attivo'; questi termini derivano dalla composizione della particella en (dentro) con il termine √©rgon, 'vigore fisico', 'opera', 'lavoro'. Aristotele introdusse per√≤ il termine in ambito ... energia ¬†( approfondimento) f sing(pl.: energie) (fisica) (chimica) (tecnologia) (ingegneria) capacit√† di un corpo o di pi√Ļ corpi di svolgere lavoro o di sviluppare calore. L'energia si pu√≤ manifestare in movimento (energia cinetica), calore (energia termica), elettricit√† (energia elettrica), gravit√† (energia potenziale) e in altri modi. il peso di una persona rispecchia l'equilibrio tra l'immissione e il dispendio di energia energia pulita: a favore dell'ambiente vigore fisico Sillabazione e | ner | g√¨ | a Pronuncia IPA: /ener'dia/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo energia, che deriva dal greco ea, derivazione di e ossia "attivo" Citazione Sinonimi (di fisico) forza, efficienza, vitalit√†, vivacit√†, vigore, resistenza, prestanza, vigoria, tempra, robustezza

forza, efficienza, vitalità, vivacità, vigore, resistenza, prestanza, vigoria, tempra, robustezza (di animo, carattere) rigore, risolutezza, fermezza, determinazione, sicurezza, polso, coraggio

rigore, risolutezza, fermezza, determinazione, sicurezza, polso, coraggio ( senso figurato ) (di stile) incisività, efficacia, effetto, forza

incisività, efficacia, effetto, forza (di sentimento, sensazione) intensità, impeto, veemenza

intensità, impeto, veemenza ( meccanica ) lavoro

lavoro ( elettrotecnica ) corrente elettrica, elettricità

corrente elettrica, elettricità gagliardia

piglio, tempra, dinamismo Contrari (di fisico) debolezza, fiacchezza

debolezza, fiacchezza ( di animo, carattere) indecisione, insicurezza, incertezza

indecisione, insicurezza, incertezza ( senso figurato ) (di stile) monotonia, fiacchezza

monotonia, fiacchezza (di sentimento, sensazione) apatia, insensibilità ( medicina ) astenia

astenia incertezza, esitazione Parole derivate sinergia, energia verde, energetico, energico Termini correlati potenza, calore, lavoro Proverbi e modi di dire perdere le energie : stancarsi, fiaccarsi

