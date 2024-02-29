Il traguardo raggiunto

SOLUZIONE: META

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Il traguardo raggiunto" corrisponde a una soluzione formata da 4 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Il traguardo raggiunto". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questo processo di controllo permette di adottare la soluzione con tranquillità anche nei cruciverba più impegnativi.

Perché la soluzione è Meta? La meta rappresenta il risultato finale di un percorso, il punto in cui si conclude un cammino e si realizza un obiettivo. È il sogno che si trasforma in realtà, la conquista di qualcosa di desiderato dopo impegno e perseveranza. Raggiungerla dà senso alle nostre azioni e ci motiva a continuare a sognare e a migliorare. È il simbolo di speranza e di successo, la fine di un viaggio e l'inizio di nuove avventure.

La soluzione associata alla definizione "Il traguardo raggiunto" è riportata in questa pagina per agevolare la compilazione del cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Il traguardo raggiunto" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 4 lettere della soluzione Meta:

M Milano E Empoli T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Il traguardo raggiunto" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, l’area dedicata raccoglie soluzioni aggiornate per numerosi schemi.

