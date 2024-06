Cova sotto la cenere

: Per brace si intende il residuo della bruciatura del legno, del carbone o di altri materiali a base di carbonio, che rimane dopo l'accensione di un fuoco. Le braci possono essere usate per cuocere cibo, come nel barbecue, oppure per il riscaldamento domestico: in quest'ultimo caso, messe nel braciere, sono preferite rispetto al fuoco perché irradiano una quantità di calore costante rispetto alle fiamme. Le braci possono emettere luce quando sono a una temperatura molto elevata, e producono calore anche dopo che il fuoco si è estinto.

Italiano: Sostantivo: brace ( approfondimento) f sing (pl.: braci) . (fisica) (chimica) residuo della bruciatura del legno, del carbone o di altri materiali, ancora acceso ma senza fiamma, ovvero ciò che resta di un fuoco quando la fiamma si spegne ed i tizzoni restano ardenti. Sillabazione: brà | ce. Pronuncia: IPA: /'brate/ . Etimologia / Derivazione: dal latino tardo brasìa, derivato di brasa, "carboni ardenti" .