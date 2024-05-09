C è chi vi cova la serpe
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SOLUZIONE: SENO
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Perché la soluzione è Seno? Quando si parla di una persona che nasconde un pericolo o un problema sotto apparenze innocenti, si può usare questa espressione. È come se qualcuno avesse un segreto nascosto, qualcosa che può diventare un problema inaspettato. La frase richiama l'immagine di un serpente che si nasconde, pronto a mordere. Spesso si pensa a situazioni in cui bisogna stare attenti a non essere ingannati.
C è chi vi cova la serpe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Seno
In presenza della definizione "C è chi vi cova la serpe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Seno'.
Lettere, schema e soluzione
- Definizione: C è chi vi cova la serpe
- Risposta: SENO
- Lunghezza: 4 lettere
- Schema parole: 4
- Schema utile: S___
- Inizia con: S
- Finisce con: O
Le 4 lettere della soluzione
La soluzione 'Seno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è chi vi cova la serpe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.
Definizioni correlate
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