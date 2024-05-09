C è chi vi cova la serpe

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La soluzione di 4 lettere per la definizione 'C è chi vi cova la serpe' è 'Seno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENO

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Perché la soluzione è Seno? Quando si parla di una persona che nasconde un pericolo o un problema sotto apparenze innocenti, si può usare questa espressione. È come se qualcuno avesse un segreto nascosto, qualcosa che può diventare un problema inaspettato. La frase richiama l'immagine di un serpente che si nasconde, pronto a mordere. Spesso si pensa a situazioni in cui bisogna stare attenti a non essere ingannati.

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C è chi vi cova la serpe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Seno

In presenza della definizione "C è chi vi cova la serpe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Seno'.

Lettere, schema e soluzione Definizione: C è chi vi cova la serpe

C è chi vi cova la serpe Risposta: SENO

Lunghezza: 4 lettere

4 lettere Schema parole: 4

4 Schema utile: S___

S___ Inizia con: S

S Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

S Savona E Empoli N Napoli O Otranto

La soluzione 'Seno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è chi vi cova la serpe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.