C è chi vi cova la serpe

Sara Verdi | 24 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'C è chi vi cova la serpe' è 'Seno'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SENO

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Perché la soluzione è Seno? Quando si parla di una persona che nasconde un pericolo o un problema sotto apparenze innocenti, si può usare questa espressione. È come se qualcuno avesse un segreto nascosto, qualcosa che può diventare un problema inaspettato. La frase richiama l'immagine di un serpente che si nasconde, pronto a mordere. Spesso si pensa a situazioni in cui bisogna stare attenti a non essere ingannati.

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C è chi vi cova la serpe nei cruciverba: la soluzione di 4 lettere è Seno

In presenza della definizione "C è chi vi cova la serpe", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Seno'.

Lettere, schema e soluzione

  • Definizione: C è chi vi cova la serpe
  • Risposta: SENO
  • Lunghezza: 4 lettere
  • Schema parole: 4
  • Schema utile: S___
  • Inizia con: S
  • Finisce con: O

Le 4 lettere della soluzione

S Savona
E Empoli
N Napoli
O Otranto

La soluzione 'Seno' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "C è chi vi cova la serpe". Sono disponibili molte altre definizioni simili nella raccolta completa dedicata ai giochi di parole.

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