La Soluzione ♚ Il risentimento di chi non perdona né dimentica

La soluzione di 7 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : RANCORE

Curiosità su Il risentimento di chi non perdona ne dimentica: Potente, con cui hyou dimentica tutto del suo passato e si convince di essere il fratello biologico di kaiou. dopo l'arrivo di ken nella terra dei demoni... Rancore, pseudonimo di Tarek Iurcich (Roma, 19 luglio 1989), è un rapper italiano. La sua musica, che lui stesso definisce «rap ermetico», e la profondità dei suoi testi hanno attirato ampi consensi da parte della critica specializzata, che lo ha coronato come uno dei migliori rapper nell'hip hop italiano. Ha inoltre partecipato per due volte al Festival di Sanremo, nel 2019 in coppia con Daniele Silvestri e nel 2020 con il brano Eden, vincendo entrambi gli anni il premio per il miglior testo.

