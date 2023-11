La definizione e la soluzione di: Così è un sentiero in salita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 4 lettere : ERTO

Significato/Curiosita : Cosi e un sentiero in salita

Il sentiero delle orobie è un sentiero montano, o alta via, che collega diversi rifugi e bivacchi delle alpi orobie, in provincia di bergamo. il sentiero... Erto e Casso (Nert e Cas nei rispettivi dialetti locali) è un comune italiano sparso di 369 abitanti della provincia di Pordenone, in Friuli-Venezia ... Definizione e Soluzione Aggiornata a mercoledì 15 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Così è un sentiero in salita : così; sentiero; salita; così si pronuncia easy facile in inglese; così molti illustri pittori ritrassero Cristo; così parla chi è minuzioso fino all esasperazione; così sta chi non protesta; così inizia la storia; Un sentiero di stelle; Un largo sentiero erboso prodotto dalle greggi; Così è il sentiero da capre; sentiero tracciato da greggi; Il sentiero che conduce alle uscite dell aereo; Gara ciclistica in salita contro il tempo; Terreno ripido in salita ; Strade in salita ; Una salita molto spesso figurata; Una ripida e faticosa salita ;

Cerca altre Definizioni