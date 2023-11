La definizione e la soluzione di: Il ciclista che eccelle nelle tappe in salita. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

ciclismo che echelles nelle tappe in salita" />Nello sport del ciclismo su strada, lo scalatore è il corridore specializzato nelle corse e nelle tappe in salita, in particolare quando le pendenze ... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 23 novembre 2023

Altre risposte : Il Pantani ciclista ; Fa sudare il ciclista ; Il ciclista lo usa per farsi strada; Lo sprint finale del ciclista ; Persona che eccelle ; eccelle nel parlare; Un prodotto in cui eccelle Marsiglia; Così è quel che eccelle ; Uno sport a tappe ; Il piano con tappe per realizzare il progetto; Road : piano di lavoro da svolgersi in più tappe ; tappe di una crociera; Così è un sentiero in salita ; Gara ciclistica in salita contro il tempo; Terreno ripido in salita ; Strade in salita ;

Cerca altre Definizioni