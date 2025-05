Ampia struttura di terrazzamento per svago nei cruciverba: la soluzione è Balconata

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Ampia struttura di terrazzamento per svago' è 'Balconata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BALCONATA

Curiosità e Significato di "Balconata"

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 9 lettere Balconata, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

La balconata è una struttura esterna, generalmente ampia e aperta, che si estende su più livelli, simile a un terrazzo. È spesso utilizzata per scopi ricreativi e di svago, offrendo uno spazio panoramico per socializzare e godere della vista circostante.

Come si scrive la soluzione: Balconata

La definizione "Ampia struttura di terrazzamento per svago" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

A Ancona

L Livorno

C Como

O Otranto

N Napoli

A Ancona

T Torino

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S A D R L I N A O Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ROSALINDA" ROSALINDA

