L ampia insenatura tra Iran e Arabia

: Dagli anni 1960, con l'emergere del panarabismo, alcuni governi arabi lo chiamano "Golfo Arabo" (in arabo , Al-Khalij al-Arabi) o "Il Golfo", ma nessuno dei due termini è riconosciuto a livello internazionale. Il corpo idrico è storicamente e internazionalmente conosciuto come "Golfo Persico". Il Golfo Persico (in persiano , Khalij-e Fars, o , Khalij-e Pars ) è un golfo dell'Oceano Indiano che bagna le coste di Oman, Emirati Arabi Uniti, Arabia Saudita, Qatar, Bahrein, Kuwait, Iraq ed Iran.

Italiano: ]] . Nome proprio: Qatar ( approfondimento) . (toponimo) (geografia) stato monarchico appartenente alla Penisola araba che confina tra l'Arabia Saudita e il Golfo Persico.