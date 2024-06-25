Fa correre alla porta

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La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Fa correre alla porta' è 'Scampanellata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: SCAMPANELLATA

Perché la soluzione è Scampanellata? Una scampanellata è il suono prodotto da un campanello, spesso utilizzato per attirare l'attenzione o segnalare un evento. La sua funzione principale consiste nel far correre alla porta, ovvero nel far suonare il campanello affinché qualcuno si avvicini o risponda. Questo rumore è caratterizzato da un tono chiaro e distintivo che si percepisce facilmente anche a distanza. La scampanellata rappresenta un modo tradizionale per comunicare la presenza o l’arrivo di qualcuno.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa correre alla porta". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.

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Fa correre alla porta nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Scampanellata

Questa pagina è dedicata alla definizione "Fa correre alla porta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa correre alla porta" conferma che la soluzione 'Scampanellata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 13 lettere della soluzione Scampanellata

S Savona C Como A Ancona M Milano P Padova A Ancona N Napoli E Empoli L Livorno L Livorno A Ancona T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa correre alla porta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scampanellata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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