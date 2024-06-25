Fa correre alla porta
La soluzione di 13 lettere per la definizione 'Fa correre alla porta' è 'Scampanellata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: SCAMPANELLATA
Perché la soluzione è Scampanellata? Una scampanellata è il suono prodotto da un campanello, spesso utilizzato per attirare l'attenzione o segnalare un evento. La sua funzione principale consiste nel far correre alla porta, ovvero nel far suonare il campanello affinché qualcuno si avvicini o risponda. Questo rumore è caratterizzato da un tono chiaro e distintivo che si percepisce facilmente anche a distanza. La scampanellata rappresenta un modo tradizionale per comunicare la presenza o l’arrivo di qualcuno.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Fa correre alla porta". La risposta di 13 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. Questa verifica consente di utilizzare la soluzione con maggiore sicurezza, anche in presenza di schemi complessi o incroci articolati.
Fa correre alla porta nei cruciverba: la soluzione di 13 lettere è Scampanellata
Questa pagina è dedicata alla definizione "Fa correre alla porta" e alla relativa soluzione utilizzata nei cruciverba italiani. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Fa correre alla porta" conferma che la soluzione 'Scampanellata' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 13 lettere della soluzione Scampanellata
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Fa correre alla porta" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Scampanellata' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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