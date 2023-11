La definizione e la soluzione di: Wagner compose quella delle Valchirie. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 9 lettere : CAVALCATA

Significato/Curiosita : Wagner compose quella delle valchirie

Musica di wagner è decisamente presente anche a livello popolare: in particolare il leitmotiv della cavalcata delle valchirie, tratto da la valchiria, è uno... La Cavalcata delle Valchirie, in tedesco Walkürenritt, è un celebre brano presente nel terzo atto dell'opera La Valchiria del compositore tedesco ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

