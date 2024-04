La Soluzione ♚ John compose la popolarissima Imagine

La definizione e la soluzione di 6 lettere: John compose la popolarissima Imagine. LENNON Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Significato e Curiosità su John compose la popolarissima imagine: Durante la sessione nas compose la canzone nas is like, che registrò come singolo per il suo album del 1999 i am.... per quanto riguarda la registrazione... John Winston Ono Lennon, nato John Winston Lennon (Liverpool, 9 ottobre 1940 – New York, 8 dicembre 1980), è stato un cantautore, polistrumentista, artista e attivista britannico. Dal 1960 al 1970 fu compositore e cantante del gruppo musicale dei Beatles, dei quali compose anche la maggior parte delle canzoni in coppia con Paul McCartney. Con quest'ultimo formò uno dei più rilevanti e acclamati sodalizi musicali della storia della musica del ...

