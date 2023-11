La definizione e la soluzione di: Lo sono gli orologi che devono essere riparati. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : GUASTI

Significato/Curiosita : Lo sono gli orologi che devono essere riparati

Gente l'andò a vedere..”. quattro anni dopo, finita la guerra, vennero riparati i danni. durante la festa annuale per la commemorazione della “promotio”... Un guasto (failure in inglese) è un'anomalia che compromette l'idoneo funzionamento di un sistema (system in inglese) (prodotto, opera, materiale, ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

