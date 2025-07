Avarie, rotture nei cruciverba: la soluzione è Guasti

Curiosità e Significato di Guasti

La parola Guasti è una soluzione di 6 lettere ricorrente nei cruciverba.

Perché la soluzione è Guasti? Guasti indica problemi o malfunzionamenti di un apparecchio, una macchina o un sistema, che impediscono il suo corretto funzionamento. Può riferirsi a rotture fisiche, come un motore che si ferma, o a difetti tecnici che richiedono riparazioni. In breve, sono situazioni in cui qualcosa non funziona come dovrebbe, spesso causando disagio e necessitando interventi per ripristinare la normalità.

Come si scrive la soluzione Guasti

Se "Avarie, rotture" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve

G Genova

U Udine

A Ancona

S Savona

T Torino

I Imola

