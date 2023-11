La definizione e la soluzione di: Sono alti quelli di chi ha un animo nobile. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 6 lettere : IDEALI

Significato/Curiosita : Sono alti quelli di chi ha un animo nobile

Maschile purché l'uomo dimostri di possedere un cuore gentile e puro, cioè nobile d'animo; amore e cuore gentile finiscono così con l'identificarsi totalmente... Filosofia Ideale – principio o valore etico da perseguire Ideale platonico – concetto cardine della filosofia di PlatoneMatematica Ideale – struttura ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

