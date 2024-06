Un eccelsa qualità d animo

: Il significato di virtù ha risentito di quello di bene, un concetto che assume significati diversi a seconda delle modifiche intervenute nel corso delle varie situazioni storiche e sociali. La virtù (dal latino virtus; in greco et aretè) è una disposizione d'animo volta al bene, che consiste nella capacità di una persona di eccellere in qualcosa, di compiere un certo atto in maniera ottimale, o di essere o agire in un modo ritenuto perfetto secondo un punto di vista morale, religioso, o anche sociale in base alla cultura di riferimento.

Italiano: Sostantivo: virtù ( approfondimento) f inv . (filosofia) (religione) disposizione di un individuo a fare del bene, senza pretendere nulla in cambio, e ad evitare il male. qualità, pregio di una persona virtù etiche e morali.. coraggio, forza d'animo virtù individuali.. proprietà, efficacia nel produrre un certo effetto le virtù medicinali di una pianta.. (religione) (cristianesimo) se riferito ad una persona: forza, sapienza, perdono.