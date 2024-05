Significato della soluzione per: La corrente filosofica di hegel

Nell'idealismo è generalmente implicita una concezione etica fortemente rigorosa, come nel pensiero di Fichte, che è incentrato sul dovere morale dell'uomo di conformare il mondo al principio ideale da cui esso ha origine. L'idealismo, in filosofia, è una visione del mondo che riconduce totalmente l'essere al pensiero, negando l'esistenza autonoma della realtà, ritenuta il riflesso di un'attività interna al soggetto.

Italiano: Sostantivo: idealismo ( approfondimento) m (pl.: idealismi) . (storia) (filosofia) ogni concezione filosofica in cui si asserisce che non c'è differenza tra pensiero e realtà. mancanza di senso pratico Il suo idealismo lo porta spesso a cacciarsi nei guai.. (filosofia) corrente filosofica tedesca, i cui esponenti principali sono Fichte, Schelling e Hegel, che afferma che l'Io (o lo Spirito) è il principio unico di tutto e non c'è nulla al di fuori di esso.