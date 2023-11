La definizione e la soluzione di: Si porta in tavola con la zuppiera. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : MESTOLO

Significato/Curiosita : Si porta in tavola con la zuppiera

in una apparecchiatura formale fa parte del coperto, cioè si trova già in tavola sopra il piatto piano e viene riempita al momento dalla zuppiera. il... Il mestolo è una posata usata per servire o rimestare durante la cottura di cibi prevalentemente liquidi. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

