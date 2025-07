Utensile da cucina per servire il brodo nei cruciverba: la soluzione è Mestolo

MESTOLO

Curiosità e Significato di Mestolo

La parola Mestolo è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Mestolo.

Perché la soluzione è Mestolo? Il mestolo è un utensile da cucina fondamentale per servire il brodo o altre zuppe. Si tratta di un cucchiaio grande con un manico lungo, ideale per prelevare e versare liquidi caldi senza rischiare di scottarsi. Utilizzato in cucina fin dall’antichità, il mestolo è indispensabile per portare in tavola piatti liquidi con praticità e sicurezza. È un alleato prezioso in ogni cucina.

Come si scrive la soluzione Mestolo

Hai davanti la definizione "Utensile da cucina per servire il brodo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

