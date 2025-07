Si usa per scodellare nei cruciverba: la soluzione è Mestolo

MESTOLO

Curiosità e Significato di Mestolo

Non fermarti alla soluzione! Conosci Mestolo più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Mestolo.

Perché la soluzione è Mestolo? Il messo è uno strumento utilizzato in cucina per scodellare, ovvero versare o servire cibi liquidi o semiliquidi come zuppe, minestre o salse. Con la sua forma a cucchiaio grande e manico lungo, permette di trasferire facilmente i preparati senza sprechi. È un utensile indispensabile in ogni cucina, rendendo più semplice e preciso il momento della porzione.

Come si scrive la soluzione Mestolo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Si usa per scodellare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

S Savona

T Torino

O Otranto

L Livorno

O Otranto

