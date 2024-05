La Soluzione ♚ Un contenitore che si porta in tavola

La soluzione di 8 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : BURRIERA

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Un contenitore che si porta in tavola: Schiacciata, o finito con uno sporto di forma appiattita che si chiama ala. se fa parte di un servizio da tavola ha le stesse forme, colori e decorazioni degli... Il coltello da burro è un tipo di coltello usato per spalmare il burro a tavola, viene usato anche per prodotti come marmellata e formaggio morbido.

Altre Definizioni con burriera; contenitore; porta; tavola;