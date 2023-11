La definizione e la soluzione di: Passo appenninico tra Bologna e Pistoia. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 8 lettere : PORRETTA

Significato/Curiosita : Passo appenninico tra bologna e pistoia

Altri significati, vedi bologna (disambigua). bologna (pronuncia, ipa: /bo'loa/; in dialetto bolognese bulåggna, ipa: /bu'l:/) è un comune italiano di... Porretta Terme (Puràtta in dialetto bolognese) è la frazione più popolosa e la sede comunale del comune di Alto Reno Terme, nella città metropolitana ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : Passo appenninico tra Bologna e Pistoia : passo; appenninico; bologna; pistoia; Il passo della A15; Non un passo in più; Non un passo di più; Il passo londinese; Il suo passo è il più alto d Italia; Il monte appenninico che culmina nel Corno Grande e nel Corno Piccolo; Il più alto massiccio appenninico ; Passo appenninico presso Berceto; Massiccio appenninico ; Passo appenninico tra Toscana ed Emilia Romagna; Fondò a bologna la medievale scuola di diritto nel sec XI; La sigla di bologna ; Nata a bologna l 11 settembre 1995 è una giovane promessa del cinema italiano; Il fiume di bologna ; A bologna lo chiamano zanio; pistoia al PRA; Sigla di pistoia ; pistoia ; Il poeta... da pistoia ; pistoia sulle targhe;

Cerca altre Definizioni