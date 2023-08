Il monte appenninico che culmina nel Corno Grande e nel Corno Piccolo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Il monte appenninico che culmina nel Corno Grande e nel Corno Piccolo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Il Gran Sasso d'Italia è un maestoso massiccio montuoso appartenente alla catena degli Appennini centrali, situato nella regione Abruzzo, in Italia. Questa imponente montagna raggiunge la sua massima elevazione con il Corno Grande e il Corno Piccolo, che sono tra le vette più alte dell'intero sistema appenninico. Conosciuto anche come "Il Gigante d'Abruzzo", il Gran Sasso attrae escursionisti, alpinisti e appassionati di natura con le sue spettacolari pareti rocciose, creste affilate e vallate pittoresche. La zona circostante è caratterizzata da una biodiversità unica, con una flora e fauna variegata, inclusa la presenza di specie rare e protette. Il Gran Sasso d'Italia è una destinazione imperdibile per gli amanti della montagna e un luogo di straordinaria bellezza naturale.

