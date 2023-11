La definizione e la soluzione di: Passa sulle strade in riparazione. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 16 lettere : RULLO COMPRESSORE

Significato/Curiosita : Passa sulle strade in riparazione

Era legalmente responsabile per la riparazione della porzione di strada che passava davanti alla sua casa. le strade che passavano davanti a un edificio... Il rullo compressore (anche definito schiacciapietre o schiacciasassi) è una macchina costipatrice adibita alla compattazione di terreni sciolti ... Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

