La definizione e la soluzione di: del Grappa: c è uno storico ponte. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross

Soluzione 7 lettere : BASSANO

Significato/Curiosita : Del grappa: c e uno storico ponte

Il ponte sul brenta, detto ponte vecchio, ponte di bassano o ponte degli alpini, situato nella città di bassano del grappa, è considerato uno dei ponti... Bassano del Grappa (Basan /ba'sa/ in veneto), già Bassano Veneto, è un comune italiano di 42 358 abitanti della provincia di Vicenza in Veneto. Definizione e Soluzione Aggiornata a martedì 14 novembre 2023

Altre risposte alla domanda : del Grappa: c è uno storico ponte : grappa; storico; ponte; Il goccetto di grappa nel caffè; La forte grappa sarda; Un erba nella grappa ; Nella grappa e nel cognac; L erba per la grappa ; storico modello Fiat; storico locale di Parigi; Un Tito storico latino; Le Due di uno storico Stato dell Italia risorgimentale; storico scontro navale del 1866; Hanno il ponte di volo; Sono unite da un ponte ; Sostiene il ponte ; Il suo ponte ispirò van Gogh; Passa sotto il ponte di Austerlitz;

