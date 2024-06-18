Dolce natalizio trentino con frutta secca e grappa nei cruciverba: la soluzione è Zelten

Sara Verdi | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la soluzione

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dolce natalizio trentino con frutta secca e grappa' è 'Zelten'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZELTEN

Curiosità e Significato di Zelten

Vuoi sapere di più su Zelten? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Zelten.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Dolce trentino a base di frutta secca e canditiDolce a base di frutta secca e zuccheroUna miscela di cereali e frutta seccaIl caratteristico dolce natalizio di SienaUn pan dolce natalizio emiliano

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus

Soluzione Dolce natalizio trentino con frutta secca e grappa - Zelten

Come si scrive la soluzione Zelten

La definizione "Dolce natalizio trentino con frutta secca e grappa" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

Le 6 lettere della soluzione Zelten:
Z Zara
E Empoli
L Livorno
T Torino
E Empoli
N Napoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T N O M I O

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.