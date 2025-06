È storico quello avvenuto in Normandia nel 1944 nei cruciverba: la soluzione è Sbarco

Home / Soluzioni Cruciverba / È storico quello avvenuto in Normandia nel 1944

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'È storico quello avvenuto in Normandia nel 1944' è 'Sbarco'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SBARCO

Curiosità e Significato di "Sbarco"

Non fermarti alla soluzione! Conosci Sbarco più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Sbarco.

Perché la soluzione è Sbarco? Lo sbarco è l'operazione di trasferimento di truppe o materiali da mare a terra, spesso durante operazioni militari. Nel 1944, il celebre sbarco in Normandia fu un ambizioso attacco alleato che segnò l'inizio della fine per i nazisti in Europa. Un termine che evoca coraggio, strategia e un momento decisivo nella storia mondiale.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Quello sulla Luna avvenne in diretta TVSi effettua subito dopo l attraccoI Mille lo effettuarono a MarsalaUn Cesare storicoLo storico greco dell AnabasiI magnifici di uno storico film western del 1960

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Sbarco

Hai trovato la definizione "È storico quello avvenuto in Normandia nel 1944" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

S Savona

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N M N O S E I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SIMENON" SIMENON

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.