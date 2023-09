Grazia piovuta dal cielo - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Grazia piovuta dal cielo. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 5 lettere : MANNA

Significato/Curiosita : Grazia piovuta dal cielo

piovuto dal cielo è un film del 2003 diretto da jeff balsmeyer, ispirato alla storia vera di larry walters. danny morgan, autista e operaio edile, vive... Secondo la bibbia, la manna (in ebraico ) o al-mann wa al-salwa (in arabo , curdo gezo, farsì ) è una sostanza commestibile... Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 21 settembre 2023

