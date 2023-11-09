Una cricca di tipi loschi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Una cricca di tipi loschi' è 'Combutta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: COMBUTTA

Perché la soluzione è Combutta? Una combutta è un gruppo di persone coinvolte in attività illecite o losche, spesso collaborando tra loro per raggiungere scopi non leciti. Questi individui si riuniscono per pianificare azioni illegali, creando un’organizzazione con intenti criminali. La presenza di una combutta indica un'associazione clandestina, caratterizzata da segretezza e illeciti accordi tra i membri.

Nei cruciverba e nelle parole crociate, la definizione "Una cricca di tipi loschi" corrisponde a una soluzione formata da 8 lettere. È un quesito ricorrente nel mondo dell’enigmistica, presente con frequenza sia nelle griglie stampate sia nei giochi digitali dedicati agli appassionati.

Altre soluzioni: CONGREGA

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Una cricca di tipi loschi". La risposta associata è stata quindi controllata con attenzione dall’enigmista Sara Verdi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

Una cricca di tipi loschi nei cruciverba: la soluzione di 8 lettere è Combutta

In presenza della definizione "Una cricca di tipi loschi", è possibile consultare qui la risposta utile per proseguire con il cruciverba. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al contesto del cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Una cricca di tipi loschi" conferma che la soluzione indicata è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 8 lettere della soluzione Combutta:

C Como O Otranto M Milano B Bologna U Udine T Torino T Torino A Ancona

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Una cricca di tipi loschi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, una risposta attendibile rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

