Non lo sono i tipi loschi

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La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Non lo sono i tipi loschi' è 'Raccomandabili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: RACCOMANDABILI

Perché la soluzione è Raccomandabili? Le persone raccomandabili sono individui affidabili e rispettosi, lontani da comportamenti loschi o poco etici. La loro condotta dimostra integrità, trasparenza e capacità di mantenere la parola data, distinguendosi così da chi si comporta in modo sospetto o illecito. La loro presenza infonde fiducia in chi li circonda e spesso sono apprezzate per la loro onestà e coerenza. La loro reputazione si basa sulla correttezza e sulla volontà di agire sempre nel rispetto delle regole.

Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non lo sono i tipi loschi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.

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Non lo sono i tipi loschi nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Raccomandabili

La definizione "Non lo sono i tipi loschi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non lo sono i tipi loschi" conferma che la soluzione 'Raccomandabili' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.

Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.

Le 14 lettere della soluzione Raccomandabili

R Roma A Ancona C Como C Como O Otranto M Milano A Ancona N Napoli D Domodossola A Ancona B Bologna I Imola L Livorno I Imola

Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non lo sono i tipi loschi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.

Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Raccomandabili' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.

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