Non lo sono i tipi loschi
La soluzione di 14 lettere per la definizione 'Non lo sono i tipi loschi' è 'Raccomandabili'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: RACCOMANDABILI
Perché la soluzione è Raccomandabili? Le persone raccomandabili sono individui affidabili e rispettosi, lontani da comportamenti loschi o poco etici. La loro condotta dimostra integrità, trasparenza e capacità di mantenere la parola data, distinguendosi così da chi si comporta in modo sospetto o illecito. La loro presenza infonde fiducia in chi li circonda e spesso sono apprezzate per la loro onestà e coerenza. La loro reputazione si basa sulla correttezza e sulla volontà di agire sempre nel rispetto delle regole.
Testate storiche come La Settimana Enigmistica, Enigmistica Più e altre riviste specializzate hanno incluso più volte nei loro schemi la definizione "Non lo sono i tipi loschi". La risposta di 14 lettere è stata controllata con attenzione dall’enigmista Luca Bianchi, per garantirne correttezza e affidabilità nell’uso pratico. La validazione della risposta riduce il rischio di errori durante la compilazione del cruciverba.
Non lo sono i tipi loschi nei cruciverba: la soluzione di 14 lettere è Raccomandabili
La definizione "Non lo sono i tipi loschi" compare frequentemente nei cruciverba e in questa pagina è disponibile la soluzione corretta per completare lo schema. In alcuni casi, il significato della definizione può variare leggermente in base al cruciverba e alle lettere fornite dagli incroci. Nonostante queste possibili differenze, l’analisi effettuata su "Non lo sono i tipi loschi" conferma che la soluzione 'Raccomandabili' è quella più coerente e compatibile con la maggior parte degli schemi italiani.
Chi utilizza piattaforme online o applicazioni per la risoluzione dei cruciverba può riportare direttamente la soluzione nello schema. In alternativa, è utile verificare con attenzione l’ordine corretto delle lettere, procedendo una alla volta, così da evitare imprecisioni nella compilazione.
Le 14 lettere della soluzione Raccomandabili
Disporre di una soluzione già verificata per la definizione "Non lo sono i tipi loschi" permette di affrontare il cruciverba con maggiore sicurezza, riducendo i tentativi errati e ottimizzando il tempo dedicato al gioco.
Sia nelle griglie cartacee sia nei cruciverba digitali, la soluzione 'Raccomandabili' rappresenta un valido aiuto per completare lo schema in modo accurato e senza incertezze. Per approfondire altre definizioni legate ai cruciverba, è disponibile una raccolta dedicata ai giochi come La Settimana Enigmistica e ad altri schemi enigmistici. Consulta la sezione completa delle soluzioni.
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