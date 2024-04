La Soluzione ♚ Cricca di brutti ceffi La definizione e la soluzione di 9 lettere: Cricca di brutti ceffi. MARMAGLIA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Cricca di brutti ceffi: Riff-Raff - Meglio perderli che trovarli è un film del 1991 diretto da Ken Loach. Riff Raff, in slang vuole dire feccia o marmaglia. Sostantivo Significato e Curiosità su: Riff-Raff - Meglio perderli che trovarli è un film del 1991 diretto da Ken Loach. Riff Raff, in slang vuole dire feccia o marmaglia. marmaglia f sing(pl.: marmaglie) insieme di gente disprezzabile e disonesta (scherzoso) gruppo di bambini o ragazzi che fanno molto rumore e confusione Sillabazione mar | mà | glia Pronuncia IPA: /mar'maa/ Etimologia / Derivazione dal francese marmaille Sinonimi gentaglia, plebaglia, feccia, ciurmaglia, teppaglia Contrari gente per bene Parole derivate marmagliume Altre Definizioni con marmaglia; cricca; brutti; ceffi; Una cricca di tipi loschi; Una cricca di amici; Brutti animali; Uno può passarne di brutti; Sono piccoli e brutti; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Cricca di brutti ceffi

MARMAGLIA

M

A

R

M

A

G

L

I

A

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Cricca di brutti ceffi' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.