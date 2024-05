Lo è un motto sentenzioso

Aggettivo

Curiosità su: Il lapidario (dal latino lapis "pietra") è genericamente una raccolta di pietre, sassi, rocce. Per significato traslato vengono così chiamati gli ambienti dove collezioni di tali reperti sono custoditi, frequenti nei musei, soprattutto in quelli di storia naturale o archeologici (quindi si applica anche a pietre scolpite, lavorate, frammenti architettonici, iscrizioni su pietra). Il sostantivo lapidario è pure usato per indicare un gioielliere specialista nell'elaborazione di pietre preziose risultando analogo, ma non sinonimo, di gemmologo e incastonatore.

lapidario m sing

che è inerente ad una lapide conciso, incisivo (come si conviene alle iscrizioni; rif. a un discorso, frase ecc...)

Sostantivo

lapidario m sing

Sillabazione

la | pi | dà | rio

Pronuncia

IPA: /lapi'darjo/

Etimologia / Derivazione

deriva dal latino lapidarius, derivazione di lapis cioè "pietra"

Sinonimi

epigrafico

asciutto, breve, brevissimo, conciso, essenziale, sintetico, incisivo, sentenzioso, sintetico, stringato, solenne, tacitiano, telegrafico,

scalpellino

epigrafista

Contrari

ampolloso, logorroico, lungo, prolisso, ridondante