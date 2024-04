La definizione e la soluzione di 15 lettere: Politica espansionistica nei Paesi sottosviluppati. NEOCOLONIALISMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Per neocolonialismo si intendono tutte le forme di dipendenza nelle quali alcuni paesi, pur essendo passati attraverso un processo di conquista dell’indipendenza, si trovano nei confronti di altri stati più potenti e in uno sviluppo economico-industriale più avanzato. In senso opposto è il fenomeno in cui ex potenze coloniali controllano paesi economicamente sottosviluppati, utilizzando strumenti economici e culturali anziché la forza militare. Si tratta di un colonialismo "informale", rispetto a quello "formale" che temporalmente lo precede. Dopo la seconda guerra mondiale, il colonialismo ha avuto una fase di crisi negli aspetti ...

neocolonialismo ( approfondimento) m sing

(storia) (politica) dominio economico di potenze coloniali sulle loro storiche colonie, che formalmente hanno conseguito la loro indipendenza politica

Sillabazione

neo | co | lo | nia | lì | smo

Pronuncia

IPA: nokolonja'lizmo

Etimologia / Derivazione

deriva dal francese néocolonialisme

Termini correlati