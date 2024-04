La Soluzione ♚ Trattativa politica La definizione e la soluzione di 9 lettere: Trattativa politica. NEGOZIATO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Trattativa politica: Il negoziato è un processo comunicativo tra due o più attori finalizzato alla formulazione di una decisione congiunta.Esso è anche uno dei quattro tipi fondamentali di ADR, ovvero alternative dispute resolution (risoluzione alternativa delle dispute, senza cioè che si passi attraverso il tribunale). Aggettivo Significato e Curiosità su: Il negoziato è un processo comunicativo tra due o più attori finalizzato alla formulazione di una decisione congiunta.Esso è anche uno dei quattro tipi fondamentali di ADR, ovvero alternative dispute resolution (risoluzione alternativa delle dispute, senza cioè che si passi attraverso il tribunale). negoziato m sing contrattato per la transazione Sostantivo negoziato m (pl.: negoziati) (diritto) (economia) approccio preliminare in funzione della stipula di contratti o di intese Voce verbale negoziato participio passato maschile singolare di negoziare Sillabazione ne | go | zià | to Pronuncia IPA: /nego'tsjato/ Etimologia / Derivazione derivazione di negoziare (dal latino negotiari) Sinonimi contrattato, trattato

( per estensione ) patteggiato

NEGOZIATO

