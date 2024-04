La Soluzione ♚ L abilità nel destreggiarsi in politica La definizione e la soluzione di 12 lettere: L abilità nel destreggiarsi in politica. FUNAMBOLISMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. L abilita nel destreggiarsi in politica: Funambolo è chi si esercita nell'arte del funambolismo dal latino (funis ambulare - camminare sulla fune), ovvero quella pratica circense effettuata sin dall'antichità in spettacoli di strada e itineranti. Sostantivo Significato e Curiosità su: Funambolo è chi si esercita nell'arte del funambolismo dal latino (funis ambulare - camminare sulla fune), ovvero quella pratica circense effettuata sin dall'antichità in spettacoli di strada e itineranti. funambolismo m sing destreggiarsi fra opposte opinioni o tendenze senza mai compromettersi troppo Sillabazione fu | nam | bo | lì | smo Pronuncia IPA: /funambo'lizmo/ Etimologia / Derivazione Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu. Altre Definizioni con funambolismo; abilità; destreggiarsi; politica; Abilità nell operare; Abilità professionale; Sa destreggiarsi nelle difficoltà; Espressiva frase pubblicitaria o politica; Trattativa politica; Cerca altre soluzioni cruciverba

FUNAMBOLISMO

Lae verificata di 12 lettere per risolvere 'L abilità nel destreggiarsi in politica' è.