Due numeri nulli - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Due numeri nulli. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 2 lettere : OO

Significato/Curiosita : Due numeri nulli

Per 2 e 3. l'unico numero primo pari è 2, in quanto tutti gli altri numeri pari sono divisibili per 2. la successione dei numeri primi comincia con 2... Ooo) oo – personaggio (una tartaruga) nel romanzo il libro della giungla di rudyard kipling ‘o‘o – uccello delle hawaii, oggi estinto oo, oo, oo, oo – emoticon...