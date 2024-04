La Soluzione ♚ Non ha nulla di spirituale La definizione e la soluzione di 9 lettere: Non ha nulla di spirituale. MATERIALE Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Non ha nulla di spirituale: Il termine materiale fa riferimento alla specifica natura chimico-fisica di un corpo (quale può essere ad esempio un manufatto, un minerale o un tessuto vegetale o animale) alla quale sia possibile associare a livello macroscopico un insieme di proprietà fisiche Aggettivo Significato e Curiosità su: Il termine materiale fa riferimento alla specifica natura chimico-fisica di un corpo (quale può essere ad esempio un manufatto, un minerale o un tessuto vegetale o animale) alla quale sia possibile associare a livello macroscopico un insieme di proprietà fisiche materiale m e f (pl.: materiali) formato dalla materia (filosofia) del materialismo (per estensione) (senso figurato) (spregiativo) che riguarda la materialità, quanto è costituito da soddisfazione soltanto per i piaceri terreni poiché badava soltanto all'aspetto materiale della vita, aveva perso di vista l'obiettivo finale più elevato (raro) che riguarda la quantità di beni e denaro posseduti o apparentemente ostentati gran parte del classismo è basata sui confini materiali Sostantivo materiale ( approfondimento) m sing (pl.: materiali) (fisica) (chimica) (metallurgia) (tecnologia) (ingegneria) qualsiasi sostanza usata per produrre oggetti scienza dei materiali : disciplina tecnica e scientifica che si occupa dei metodi per progettare, produrre e fare uso di materiali

: disciplina tecnica e scientifica che si occupa dei metodi per progettare, produrre e fare uso di materiali ingegneria dei materiali: ramo dell'ingegneria che si occupa dei metodi per migliorare le prestazioni dei materiali e delle applicazioni di materiali innovativi Sillabazione ma | te | rià | le Pronuncia IPA: /mate'rjale/ Etimologia / Derivazione dal latino tardo materialis che deriva da materia cioè "materia" Sinonimi corporeo, concreto, fisico, visibile, tangibile

( senso figurato ) volgare, grossolano, rozzo; attaccato alle cose, edonista

volgare, grossolano, rozzo; attaccato alle cose, edonista ( filosofia ) reale, effettivo

reale, effettivo materia, sostanza, prodotto, composto

notizie, informazioni, documentazione Contrari spirituale, ideale, incorporeo, astratto

( filosofia ) formale, ideale

formale, ideale immateriale Parole derivate materia, materialismo, materialità, materializzare, materializzazione, materialmente Altre Definizioni con materiale; nulla; spirituale; Lo acquista il costruttore; Per Aristotele indica la sostanza di cui è fatta una cosa; Lo è una giornata in cui non si è combinato nulla; Incapace buono a nulla; Chi ne è preda non fa nulla; Lama leader spirituale; Maestro spirituale indiano; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Non ha nulla di spirituale

MATERIALE

M

A

T

E

R

I

A

L

E

Lae verificata di 9 lettere per risolvere 'Non ha nulla di spirituale' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.