La Soluzione ♚ Lo è una giornata in cui non si è combinato nulla La definizione e la soluzione di 5 lettere: Lo è una giornata in cui non si è combinato nulla. PERSA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Lo e una giornata in cui non si e combinato nulla: Il Persa (in italiano Il Persiano) è una commedia di Tito Maccio Plauto. Il titolo della commedia deriva da una truffa messa in atto da Tossilo per affrancare l'amata Lemniselene: con l'aiuto dell'amico Sagaristione egli riesce a pagare il riscatto per l'amante, che viene recuperato dalla finta vendita della figlia del parassita, che successivamente reclama la fanciulla ai danni del lenone. In questo raggiro Sagaristione si veste da mercante di schiavi persiano (in latino Persa) ed è proprio questa caratteristica che dà il nome all'intera commedia. La commedia è quasi completamente incentrata su schiavi: il fatto che il servo coincida con ... Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il Persa (in italiano Il Persiano) è una commedia di Tito Maccio Plauto. Il titolo della commedia deriva da una truffa messa in atto da Tossilo per affrancare l'amata Lemniselene: con l'aiuto dell'amico Sagaristione egli riesce a pagare il riscatto per l'amante, che viene recuperato dalla finta vendita della figlia del parassita, che successivamente reclama la fanciulla ai danni del lenone. In questo raggiro Sagaristione si veste da mercante di schiavi persiano (in latino Persa) ed è proprio questa caratteristica che dà il nome all'intera commedia. La commedia è quasi completamente incentrata su schiavi: il fatto che il servo coincida con ... persa f sing femminile singolare di perso Voce verbale persa participio passato femminile singolare di perdere Etimologia / Derivazione (aggettivo) vedi perso

