La definizione e la soluzione di 7 lettere: Lo Jurij cosmonauta sovietico. GAGARIN Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: Jurij Alekseevic Gagarin (in russo ; Klušino, 9 marzo 1934 – Kiržac, 27 marzo 1968) è stato un cosmonauta, aviatore e politico sovietico, primo uomo a volare nel cosmo, portando a termine con successo la propria missione il 12 aprile 1961 a bordo della Vostok 1 e segnando in tal modo una pietra miliare nella corsa allo spazio.L'opinione pubblica mondiale ebbe un'impressione fortissima dalla prima missione umana nello spazio, percepita come l'inizio di una nuova epoca dell'umanità: l'era spaziale. Gagarin fu subito considerato il primo eroe dello spazio e divenne celebre in tutto il globo; ricevette numerosi ...

cosmonauta m e f sing

(astronomia) chi naviga nello spazio, solitamente riferito ai personaggi sovietici

Sillabazione

co | smo | nàu | ta

Pronuncia

IPA: /kozmo'nauta/

Etimologia / Derivazione

da cosmo- e da -nauta

