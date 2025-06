Il più famoso Yuri sovietico primo nello spazio nei cruciverba: la soluzione è Gagarin

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Il più famoso Yuri sovietico primo nello spazio' è 'Gagarin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GAGARIN

Curiosità e Significato di "Gagarin"

La parola Gagarin è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Gagarin.

Perché la soluzione è Gagarin? Il nome Gagarin si riferisce a Yuri Gagarin, il primo uomo a viaggiare nello spazio, un traguardo storico avvenuto nel 1961. La sua missione a bordo della navetta Vostok 1 non solo ha segnato un'importante conquista per l'Unione Sovietica, ma ha anche ispirato generazioni di persone in tutto il mondo a sognare e perseguire l'esplorazione spaziale. Gagarin è diventato un simbolo di coraggio e innovazione, rappresentando la possibilità di

Come si scrive la soluzione Gagarin

Non riesci a risolvere la definizione "Il più famoso Yuri sovietico primo nello spazio"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

G Genova

A Ancona

G Genova

A Ancona

R Roma

I Imola

N Napoli

