Jurij cosmonauta sovietico

Paola Cammarota | 29 mag 2026 | 🔊 Ascolta Aiuto ❓

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Jurij cosmonauta sovietico' è 'Gagarin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAGARIN

Perchè la soluzione è Gagarin? Gagarin è stato il primo uomo a volare nello spazio, un'icona dell'esplorazione spaziale sovietica. La sua impresa ha aperto nuove strade per i viaggi oltre la Terra, lasciando un segno indelebile nella storia dell'umanità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione

  • Definizione: Jurij cosmonauta sovietico
  • Risposta: GAGARIN
  • Lunghezza: 7 lettere
  • Schema parole: 7
  • Schema utile: G______
  • Inizia con: G
  • Finisce con: N
Ricevi le soluzioni di Zazoom.it su GoogleTutte le soluzioni dei tuoi cruciverba direttamente su Google.
Segui

Cerca soluzioni, definizioni e parole con 'Gagarin'

Dizionario Cruciverba con soluzioni ordinate per iniziale, numero di lettere, parole collegate e schede dedicate.

?
Hai una soluzione o definizione migliore? Aiuta altri appassionati di cruciverba: condividi o suggerisci una nuova definizione.

Jurij cosmonauta sovietico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gagarin

Se la definizione "Jurij cosmonauta sovietico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gagarin'.

Le 7 lettere della soluzione

G Genova
A Ancona
G Genova
A Ancona
R Roma
I Imola
N Napoli

La soluzione 'Gagarin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Jurij cosmonauta sovietico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.

Definizioni correlate

Potrebbero esserti utili anche queste definizioni di parole crociate: Lo Jurij cosmonauta sovietico German Stepanovic cosmonauta sovietico Jurij che fu il primo cosmonauta Fu il secondo cosmonauta sovietico Il primo cosmonauta 

Altre definizioni collegate

Con jurij: Jurij che fu il primo cosmonauta 

Con cosmonauta: Fu il secondo cosmonauta sovietico 

Con sovietico: Il politico sovietico Brežnev 