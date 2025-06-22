Jurij cosmonauta sovietico

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La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Jurij cosmonauta sovietico' è 'Gagarin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.

SOLUZIONE: GAGARIN

Perchè la soluzione è Gagarin? Gagarin è stato il primo uomo a volare nello spazio, un'icona dell'esplorazione spaziale sovietica. La sua impresa ha aperto nuove strade per i viaggi oltre la Terra, lasciando un segno indelebile nella storia dell'umanità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.

Lettere, schema e soluzione per completare la definizione Definizione: Jurij cosmonauta sovietico

Jurij cosmonauta sovietico Risposta: GAGARIN

Lunghezza: 7 lettere

7 lettere Schema parole: 7

7 Schema utile: G______

G______ Inizia con: G

G Finisce con: N

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Jurij cosmonauta sovietico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gagarin

Se la definizione "Jurij cosmonauta sovietico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gagarin'.

Le 7 lettere della soluzione

G Genova A Ancona G Genova A Ancona R Roma I Imola N Napoli

La soluzione 'Gagarin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Jurij cosmonauta sovietico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.