Jurij cosmonauta sovietico
La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Jurij cosmonauta sovietico' è 'Gagarin'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole crociate.
SOLUZIONE: GAGARIN
Perchè la soluzione è Gagarin? Gagarin è stato il primo uomo a volare nello spazio, un'icona dell'esplorazione spaziale sovietica. La sua impresa ha aperto nuove strade per i viaggi oltre la Terra, lasciando un segno indelebile nella storia dell'umanità. Per approfondire la risposta consulta la scheda nel Dizionario Cruciverba con numero di lettere, schema, definizioni e soluzioni collegate.
Lettere, schema e soluzione per completare la definizione
- Definizione: Jurij cosmonauta sovietico
- Risposta: GAGARIN
- Lunghezza: 7 lettere
- Schema parole: 7
- Schema utile: G______
- Inizia con: G
- Finisce con: N
Jurij cosmonauta sovietico nei cruciverba: la soluzione di 7 lettere è Gagarin
Se la definizione "Jurij cosmonauta sovietico" è presente nel tuo schema, qui è indicata la soluzione più adatta per risolverla. La soluzione più utilizzata per questa definizione è 'Gagarin'.
Le 7 lettere della soluzione
La soluzione 'Gagarin' viene utilizzata in diversi schemi di parole crociate ed è compatibile con la definizione "Jurij cosmonauta sovietico". La pagina delle soluzioni raccoglie numerosi aiuti utili per la risoluzione dei cruciverba.
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