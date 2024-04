La definizione e la soluzione di 4 lettere: L Italia s è cinta di quello di Scipio. ELMO Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Sostantivo

Significato e Curiosità su: L'elmo è un'arma bianca difensiva atta a proteggere passivamente la testa del portatore. Si tratta di uno degli accorgimenti difensivi più antichi cui il genere umano ha fatto ricorso per garantire la propria incolumità durante gli scontri. Ad oggi, è ancora parte integrante dell'equipaggiamento dei corpi di polizia e delle forze armate di fanteria nella sua forma più basilare: l'elmetto. I primi elmi in metallo vennero realizzati dai Sumeri nel III millennio a.C., soppiantando i precedenti modelli realizzati in stoffa e/o cuoio con materiale rigido di rinforzo. In Europa, a partire dai manufatti prodotti dagli armorari dell'Antica Grecia ...

elmo ( approfondimento) m sing (pl.: elmi)

protezione in ferro o altri materiali per la testa (per estensione) sezione dello scafandro dello sommozzatore che riveste la testa ed è provvista di vetri per permettere la visibilità esterna (araldica) oggetto che può comparire sia come figura araldica sullo scudo che come timbro dello stesso, a indicare il grado di nobiltà del titolare dello stemma

Sillabazione

el | mo

Pronuncia

IPA: /'elmo/

Etimologia / Derivazione

dal gotico hilms

Sinonimi

casco, copricapo, barbuta, bacinetto

Alterati